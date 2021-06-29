Son dakika haber | Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu
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Son dakika haber | Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Son dakika haber | Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Ardahan Çıldır ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ardahan Çıldır ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırımtepe Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında Erkan Kırmızıtaş'a ait ahırda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan hayvanlar dumandan zehirlenerek telef oldu. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hayvan sahibi Erkan Kırmızıtaş tek geçim kaynağının hayvancılık olduğu belirterek yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi. İlçe Jandarma ve Çıldır Belediyesi ekiplerinin konuyla ilgili müdahaleleri için teşekkür eden Kırmızıtaş, "Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın, hem 10 canlı telef oldu hem de evimin geçim kaynaklarını kaybettim" dedi. - ARDAHAN

Son dakika haber | Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu
Son dakika haber | Ahırda yangın çıktı, 10 büyükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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