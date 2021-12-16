Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da aynı aileden biri kadın 4 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da aynı aileden biri kadın 4 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesinde Selim E (47), Mehmet E. (27), Mehmet Şükrü E. (15) ile Halisi E. (55) adlı kadına, av tüfeğiyle ateş açıldı.

Yaralanan 5 kişi, çevredeki vatandaşlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemede 9 boş kartuş bulundu.

Polis olaydan sonra kaçan, kimliğini belirlediği saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıda aynı aileden 4 kişi yaralandı

AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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