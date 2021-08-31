Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
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Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Adana'nın Pozantı ilçesinde kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Adana-Pozantı Otoyolu Tekir rampası civarında sürücüsü belirlenemeyen 70 DZ 434 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle kaçış rampasına girdi.

Burada rampanın çakıl taşlı bölümü yerine araçları kurtarmak için çekicilerin kullandığı asfalt servis bölümüne giren kamyon, rampa sonundaki beton bariyere çarptı.

Kazada, kamyonun kasası ile bariyer arasında sıkışan aracın kupa kısmındaki şoför ile 3 kişinin öldüğü belirlendi.

Cesetlerin çıkartılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
Son dakika haber | Kaçış rampası sonundaki beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Can Bulat

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