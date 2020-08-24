Son dakika haber: ABD'nin Oregon eyaletinde protesto
Son dakika gündem haberi... Protestodan detaylar Polisin müdahelesi Göstericinin gözaltına alınması Polisin sokakları kontrolü PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu...
24.08.2020 14:26 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:38
Protestodan detaylar
Polisin müdahelesi
Göstericinin gözaltına alınması
Polisin sokakları kontrolü PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı.
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Kaynak: AA