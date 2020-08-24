Son dakika haber: ABD'nin Oregon eyaletinde protesto Son dakika gündem haberi... Protestodan detaylar Polisin müdahelesi Göstericinin gözaltına alınması Polisin sokakları kontrolü PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu...

Protestodan detaylar

Polisin müdahelesi

Göstericinin gözaltına alınması

Polisin sokakları kontrolü PORTLAND - ABD'nin Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, Afro-Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda bu kez polis şiddeti karşıtı protestocularla, aşırı sağcı gruplar arasında çatışma çıktı.

Kaynak: AA