Son dakika haber! ABD medyasından Kaşıkçı raporu iddiası: CIA de Prens Selman'ı işaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber! ABD medyasından Kaşıkçı raporu iddiası: CIA de Prens Selman'ı işaret etti

26.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:02
Son dakika haber! ABD medyasından Kaşıkçı raporu iddiası: CIA de Prens Selman'ı işaret etti

Son dakika gelişmesine göre Amerikan istihbaratı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor hazırladığı iddia edildi.

Amerikan istihbaratı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili olarak rapor hazırladığı iddia edildi. Kaşıkçı'nın öldürülmesine Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman onay verdi.

Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili istihbarat raporunun açıklanması için gözler ABD'ye çevrildi. ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde kamuoyuna açıklanmayan CIA'in Cemal Kaşıkçı raporunun saatler içinde paylaşılması bekleniyor. ABD Başkan Joe Biden gece yarısı Suudi Kralı Selman'ı aradığı ifade edilirken, Amerikan medyası raporun doğrudan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı hedef aldığını aktardı. 

"CİNAYETE PRENS SELMAN ONAY VERDİ"

Amerikan medyasının CIA'in hazırladığı rapora dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine onay verdiği bilgisinin yer aldığını iddia etti. Amerikan medyasında yer alan başka bir haberde ise, bir Suudi bakanın imzasıyla "çok gizli" ibaresiyle Washington bölge mahkemesine sunulan yeni belgelere dayandırıldı. Söz konusu belgelerin ilgili mahkemeye, Kanada'ya sığınan eski Suudi İstihbarat Subayı Saad Aljabri'nin Veliaht Prens Bin Selman aleyhinde Ağustos 2020'de açtığı dava sonucu sunulduğuna işaret edildi. 


Son dakika haber! ABD medyasından Kaşıkçı raporu iddiası: CIA de Prens Selman'ı işaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Aleyna Tilki Defne Samyeli Kim Kardashian
Spor Can Bartu Arda Turan Erol Bulut Ersun Yanal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Saldırı Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! ABD medyasından Kaşıkçı raporu iddiası: CIA de Prens Selman'ı işaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 10:21:13. #1.14#
title