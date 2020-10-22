Son dakika haber! ABD?li 14 yaşındaki genç kız potansiyel koronavirüsün tedavisi projesiyle 25 bin dolar ödül aldı

Son dakika haberleri... ABD'nin Teksas kentinde 14 yaşındaki Anika Chebrolu, hazırladığı koronavirüs için potansiyel bir tedavi araştırmasıyla birinci olarak 25 bin dolar ödül kazandı.

ABD'nin Teksas kentinde 14 yaşındaki Anika Chebrolu, hazırladığı koronavirüs için potansiyel bir tedavi araştırmasıyla birinci olarak 25 bin dolar ödül kazandı.

Teksas'tan Anika Chebrolu adlı ortaokul öğrencisi, ortaokul bilim insanlarının katıldığı 2020 3M Genç Bilim İnsanı Yarışması'nın galibi seçildi. Koronavirüs tedavisi için hazırladığını araştırması 25.000 dolar nakit ödül kazanan Chebrolu, "Yaklaşık 698 milyon molekülden oluşan bir veri tabanından bir bileşiği izole ettim" dedi. Küçük Anika, araştırmasına iki yıl önce Chebrolu İspanyol gribi salgınını incelerken başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı