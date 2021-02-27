Son dakika haber: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Meksikalı mevkidaşı ve Kanada Başbakanı ile çevrim içi olarak görüştü

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve geldikten sonra ilk görüşmelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çevrim içi olarak Meksika ve Kanadalı yetkililerle gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, göreve geldikten sonra ilk görüşmelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı çevrim içi olarak Meksika ve Kanadalı yetkililerle gerçekleştirdi.

Blinken, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ile görüşmeden önce Meksika-ABD arasındaki El Paso/Ciudad Juarez Sınır Kapısındaki yetkililerle video konferans ile görüşme yaptı.

Daha sonra ABD'nin Meksika Büyükelçiliği personeline hitap eden Blinken, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile konuştu.

Blinken, ardından Kanada Dışişleri Marc Garneau ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüştü.

Bakan Blinken, iki ülke yetkilileri ile yaptığı görüşmede iş birliği vaadinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri