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Son dakika haber: ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Erdoğan'ın, Putin'in kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Politika
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Son dakika haber: ABD Ankara Büyükelçisi Flake: Erdoğan'ın, Putin'in kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Son dakika politika haberine göre AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ANKARA (DHA) - AMERİKA Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, " Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın Başkan Putin'in sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını reddetmesini memnuniyetle karşılıyor, bu eylemin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal ettiğine katılıyoruz" ifadelerini kaydetti.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Donetsk, Ankara, Politika, Haberler

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