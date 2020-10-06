Annesini 9 yerinden bıçaklayan oğlu, tahrik indirimiyle 21 yıl ceza aldı
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Annesini 9 yerinden bıçaklayan oğlu, tahrik indirimiyle 21 yıl ceza aldı

06.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 11:23
Annesini 9 yerinden bıçaklayan oğlu, tahrik indirimiyle 21 yıl ceza aldı

Zonguldak'ta meydana gelen olayda, annesi Nazlı U.'yu birlikte yaşadığı adamın evinde 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Özkan U.'ya müebbet hapis cezası verildi. Kararda, Nazlı U.'nun sığınma evi yerine, evli olduğu halde M.S. ile birlikte yaşaması nedeniyle tahrik indirimine gidilerek ceza 21 yıla düşürüldü.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 9 Ekim 2017 yılında meydana gelen olayda, Bitlis'te yaşayan Nazlı U., eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşti. Nazlı U., önce İstanbul'a, buradan da Devrek'e kaçtı. Nazlı U., birlikte yaşadığı M.S.'nin evinde, oğlu Özkan U. tarafından 9 yerinden bıçaklanarak, öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan U. ile cinayete yardım ettiği öne sürülen kardeşi S.U., sevk edildikleri adliyede, tutuklandı. Oğlunu cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan baba P.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

BABA OĞULLARININ CİNAYET DÜŞÜNCESİNİ DESTEKLEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda açılan davanın iddianamesinde, P.U.'nun olay tarihinden bir süre önce Devrek'te olduğunu öğrendiği Nazlı U.'yu oğullarıyla birlikte aradığı, ulaşamayınca da polise giderek kayıp başvurusunda bulunduğu anlatıldı. Baba P.U.'nun, Bitlis'e döndükten sonra, oğullarını annelerini öldürme düşüncelerini destekleyerek, Devrek'e gönderdiği ifade edildi.

Annesini 9 yerinden bıçaklayan oğlu, tahrik indirimiyle 21 yıl ceza aldı

LAKAYIT KONUŞUNCA CİNNET GEÇİRDİM

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Özkan U. ile bir önceki celse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan S.U. ve baba P.U., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Daha önceki duruşmalarda, kardeşi ile Devrek'te dolaşırken tesadüfen gördükleri M.S.'yi takip ederek annesinin yaşadığı evi bulduklarını anlatan Özkan U., son savunmasında "Kesinlikle öldürmek amaçlı gitmedik. İkna etmek için, kardeşimi sevdiği için onu da yanıma getirdim. Onu eve götürmek için gittim. Onu o halde görünce, lakayıt konuşunca cinnet getirdim ve cinayeti işledim. Bundan dolayı çok pişmanım, affınıza sığınıyorum" dedi. Tutuksuz sanıklar P.U. ve S.U. da beraatlerini talep etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TAHRİK İNDİRİMİYLE 21 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Özkan U.'yu 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığa verilen ceza, öldürülen Nazlı U.'nun sığınma evi yerine, evli olduğu halde M.S. ile birlikte yaşaması ile tanık beyanları göz önünde bulundurularak, ağır tahrik indirimiyle 21 yıla düşürüldü. P.U. ve S.U. delil bulunamadığı gerekçesiyle beraat ettirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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