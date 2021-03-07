Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'la Yavaş yarışırsa ne olur? Aradaki fark dikkat çekici

Edinilen son dakika haberine göre 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştıAYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30) önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi.