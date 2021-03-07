Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
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Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı

07.03.2021 02:13 | Son Güncelleme: 07.03.2021 02:19

Edinilen son dakika haberine göre 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştıAYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30) önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi.

5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30) önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 5 evde hasar meydana geldi. Polis, olayın sonrası kayıplara karışan Yunus Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
Son dakika haber! 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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