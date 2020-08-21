Son dakika haber... 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı ovada fasulye hasadı başladı Son dakika genel haberine göre 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı ovada fasulye hasadı başladı Burdur Valisi hasat yapıp çuvalla kamyona fasulye taşıdı Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılayan ve 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı Burdur'un İnsuyu Ovası'nda " İnsuyu fasulyesi" 3 lira...

3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı ovada fasulye hasadı başladı

Burdur Valisi hasat yapıp çuvalla kamyona fasulye taşıdı

BURDUR - Türkiye'nin fasulye ihtiyacının dönemsel olarak yüzde 20'sinin karşılayan ve 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığı Burdur'un İnsuyu Ovası'nda " İnsuyu fasulyesi" 3 lira 60 kuruştan alıcı buluyor.

Burdur'un İnsuyu Ovası'nda temmuzda başlayan fasulye hasadı, Çatağıl köyündeki halde alıcısıyla buluşuyor. Üretici tarafından haldeki alıcılara çuvallar içinde toplu satış yapılan noktayı ziyaret eden Burdur Valisi Ali Arslantaş ile AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik fasulye tarlasında hasat yaptı, halde de kamyona fasulye taşıdı. Üretici fiyattan memnun olduğunu açıklayan Burdur Valisi Ali Arslantaş, halde gazetecilere yaptığı açıklamada, İnsuyu Ovası'nda 3 bin 500 kişinin yevmiyeyle çalıştığını söyledi. İnsuyu fasulyesinin hak ettiği fiyattan satılması amacıyla Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile iletişime geçtiklerini belirten Arslantaş, bu doğrultuda İnsuyu Ovası'nda 3 lira 60 kuruştan fasulye alımına başlandığını kaydetti. Kooperatifin çok önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Arslantaş, "Tarım Kredi Kooperatiflerini yaş sebze üreticisinin ürününün değerlenmesi için bir aktör olarak piyasaya sokmak istedik ve bunda da başarılı olduğumuzu gördük." dedi. Arslantaş, vatandaşlara hasatlarının bereketli olmasını diledi.

Kaynak: İHA