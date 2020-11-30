Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

30.11.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:28
Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Konya'da pandemi hastanesinde görev yapan iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüse yenik düştü. 8 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç hemşire, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'daki pandemi hastanelerinden biri olan Beyhekim Devlet Hastanesi'nde görev yapan hemşire Selver Kuşçu Ünal, 11 Kasım'da koronavirüse yakalandı. Kronik astım hastası olan Ünal, görev yaptığı hastanede tedavi altına alındı. Bir anda durumu ağırlaşan Ünal, 22 Kasım günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALESİNE RAĞMEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 13 yıllık sağlık çalışanı Selver Kuşçu Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmek Koç yayınladığı başsağlığı mesajında, "Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ebe/hemşire olarak görev yapan mesai arkadaşımız Selver Kuşçu Ünal'ın Kovid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim." ifadeleri kullanıldı.

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Konya'da iki çocuk annesi Selver hemşire, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI

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