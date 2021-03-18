Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gölcük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.