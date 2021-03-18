Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
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Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:10
Son dakika haber: 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gölcük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gölcük'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anıtpark'ta düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Hanifi Arslan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner

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