Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Son dakika genel haberine göre 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu Fetullahçı Terör Örgütü'nün15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi.