Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika genel haberine göre 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu Fetullahçı Terör Örgütü'nün15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi.

15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

ANKARA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimine karşı gösterilen direniş sembollerinden biri olan sela sesleri, hain kalkışmanın 5'inci yıl dönümü dolayısıyla 81 ildeki 90 bin cami minarelerinden yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program çerçevesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sabaha kadar okuna sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yeniden yükseldi.

Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu
Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Sezen Aksu Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Metin Oktay Mehmet Topal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber | 15 Temmuz'un 5'inci yıl dönümünde tüm camilerden sela okundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 06:49:00. #1.15#

title