10'uncu kattan atlayan kadın, aşağıdaki vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kentin en işlek yerlerinden olan Gazi Caddesi'nde meydana gelen olayda, 10'uncu katta bulunan bir kafenin terasında oturan yabancı uyruklu kadın, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı.

KADINI HAYATTA TUTMAK İÇİN ZAMANLA YARIŞTILAR

Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan V.G.'nin üzerine düştü. Olayda her ikisi de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. O esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı. Ağır yaralı kadın ve şahıs, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KADIN HAYATINI KAYBETTİ, ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ADAMIN DURUMU AĞIR

Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adamın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.