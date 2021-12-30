1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ - Haberler
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1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da Serhat Özkaya'nın (23) öldüğü, Cüneyt Özgür'ün de (23) yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Sinan A. (29) ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

KONYA (DHA) - KONYA'da Serhat Özkaya'nın (23) öldüğü, Cüneyt Özgür'ün de (23) yaralandığı silahlı çatışmanın şüphelisi Sinan A. (29) ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Çatışmanın Sinan A. ve Serhat Özkaya arasında uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri paranın paylaşımı konusunda olduğu öne sürüldü.

Olay, 25 Aralık günü saat 23.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak'ta meydana geldi. Sinan A., Serhat Özkaya'nın evine gitti. Burada Sinan A. ile Serhat Özkaya ve Cüneyt Özgür arasında tartışma çıktı. Büyüyüp, sokağa taşan tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Tabancalarını çeken Sinan A. ve Serhat Özkaya, birbirlerine ateş açtı. Çatışma sırasında kaçmaya çalışan Serhat Özkaya ile arkadaşı Cüneyt Özgür, sırtlarından vuruldu. İki arkadaş kanlar içinde yere yığılırken, Sinan A. otomobiline binip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Serhat Özkaya'nın öldüğü belirlendi. Cüneyt Özgür ise ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın, uyuşturucu satışından elde edilen paranın paylaşımı sırasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirledi. Soruşturmayı genişleten polis, Sinan A. ve Serhat Özkaya'nın uyuşturucu ticaretiyle ilgili bağlantılı olduğu kişilerin kimliklerini saptadı.

Konya ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Sinan A. ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı. Sinan A.'nın evinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 9 mermi, 2,2 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 2 tabanca ve 17 mermi bulundu.

SABIKALARI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelilerin, 'uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama', 'gasp', 'mühür bozma', 'güveni kötüye kullanma', 'fuhşa teşvik ve aracılık etme' gibi 2 ile 41 arasında değişen suç kayıtlarının olduğu saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Sinan A.'nın ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI ÇATIŞMA, UYUŞTURUCU PARASININ PAYLAŞIMINDAN ÇIKMIŞ

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