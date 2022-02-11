Son dakika: İstanbul'da korkutan yangın! Art arda patlamalar meydana geldi, ekipler olay yerinde
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Güngören'de bir iş yerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde dört katlı binada bulunan boya imalathanesinde yangın çıktı. Çevrede yoğun duman oluşturan yangın sırasında iş yerinden patlama sesleri duyuldu.
YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdivenli araç da kullanarak yangına müdahale ediyor.
İşte olay yerinden görüntüler;
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa