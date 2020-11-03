Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi
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Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi

03.11.2020 11:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:06
Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi

Güngören'de, Özbekistan uyruklu kadın, polis ekiplerini arayarak bir kişi tarafından tecavüze uğradığını ve evde rehin alındığını söyledi. Polis ekipleri gittiği adreste kadını kurtarırken, olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Güngören'deki Güven Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, Lobar O. isimli Özbek kadın, polis ihbar hattını arayarak, "Bana tecavüz ettiler, eve kilitlediler gelin beni kurtarın" dedi. Bunun üzerine Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.

İKİ KADIN TARAFINDAN REHİN TUTULDU

Polis ekipleri, uzun süre kapının açılmaması üzerine içeride bulunan kişileri kapıyı açmaları için ikna etmeye çalıştı. Kapının açılmasıyla içeri giren polisler, Şehnaz A., ve Gülbahar H., isminde iki kadını gözaltına aldı. Tecavüze uğradığını iddia eden Lobar O. rehin tutulduğu odadan çıkartıldı.

Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi

''YEMEK DAVETİ İÇİN BENİ EVE ÇAĞIRDI''

Gözaltına alınan Şehnaz A., ve Gülbahar H. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Lobar O., darp raporu almak üzere hastaneye götürüldü. Lobar O.'nun ilk ifadesinde, "Alısher K. yemek daveti için beni eve çağırdı. Ardından bana tecavüz edip kaçtı. Şehnaz A. ve Gülbahar H. ise beni odaya kilitledi. Ben de bir yolunu bulup polise haber verdim" dediği öğrenildi.

Güngören Asayiş Büro Amirliği Ekipleri Alısher K.'nin yakalaması için çalışma başlattı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, Alısher K.'yı yakaladı. Polis merkezine getirilen üç kişinin sorgusu sürüyor.

Özbek kadına cehennemi yaşattılar! Önce tecavüze uğradı, sonra iki kadın tarafından bir odaya kilitlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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