Son dakika gündem: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı - Haberler
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Son dakika gündem: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı

AA, Burak Akay - Güncel
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Son dakika gündem: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katsaniotis, Gökçeada'da ayine katıldı

Son dakika haberi: Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ayine katıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Katsaniotis, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde ayine katıldı.

Katsaniotis ile Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımıyla Şirinköy'deki Aziz Trifonos Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykisi yönetti.

Gökçeada'daki Rum cemaati üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ayinde, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi.

Adanın en uzak ve yüksek noktalarından birinde yer alan kilise, 55 yıl ibadete kapalı kalmış, restorasyonun ardından açılışı geçen yıl 9 Ağustos'ta Patrik Bartholomeos tarafından yapılmıştı.

AA / Burak Akay - Güncel

Bartholomeos, Yunanistan, Çanakkale, Rum, Güncel, Haber

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