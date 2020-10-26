Son dakika gündem: Yazar Erikli cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet
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Son dakika gündem: Yazar Erikli cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

26.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:51
Son dakika gündem: Yazar Erikli cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet

Son dakika haberler: "Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Sinem Koç'un aldığı cezanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, sanık Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Meleklerle Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Sinem Koç'un aldığı cezanın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden görülen davada, sanık Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 10. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumunca (ATK) düzenlenen raporda sanığın atılı suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu ifade edildi.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Sinem Koç, rapora diyecek bir şeyinin olmadığını ifade ederek, maktulün yazdığı kitabın psikologlar tarafından incelenmesini istedi.

Sanığın ifadesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaanın hazırlandığını belirterek mahkemeye sundu.

Mütalaada, sanığın, maktul Beki İkala Erikli'nin "meleklerle iletişim kurma" kitabını okuyup seminerine katıldığı ve bunlardan olumsuz etkilenmesi sebebiyle maktulü öldürme planı yaptığı anlatıldı.

Olay günü ofisinin bulunduğu adrese giden maktulün asansör beklerken sanığın merdiven boşluğuna saklandığı aktarılan mütalaada, sanığın arkası dönük halde olan maktule yaklaşıp ateş ettiği, maktulün yere düşmesinin ardından ateş etmeye devam ettiği belirtildi.

Mütalaada, 155 ihbar tutanağına göre sanığın annesinin kızının cinayeti işlemiş olabileceğini söylemesi üzerine araştırma başlatıldığı ve sanığın belirlenen adresinde yakalandığı kaydedilirken, sanığın evinin önündeki aracın içinde sakladığı cinayet silahını mermileriyle birlikte polise teslim ettiği anlatıldı.

Sanık hakkında yargılama aşamasında alınan Adli Tıp Kurumu raporuna göre ceza ehliyetinin tam olduğunun tespit edildiği ifade edilen mütalaada, sanığın üzerine atılı suçları işlediği anlaşıldığından hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaanın ardından sanık ve avukatının beyanları alındı.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Sinem Koç'a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığa verilen cezada indirim yapılmasına yer olmadığına ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın geçmişi

Beki İkala Erikli, 16 Aralık 2016'da Beyoğlu'ndaki ofisine gitmek için asansöre yöneldiği sırada silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yazar Erikli'yi öldürdüğü tespit edilen Sinem Koç'un, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması talep edilmişti.

İlk yargılamayı yapan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mayıs 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında, sanık Erikli'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise sanığın akıl hastası olup olmadığına dair alınan raporlardaki çelişkinin giderilmediği gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

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