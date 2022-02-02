Son dakika gündem: Yaşlı adamı paranın yerini söylemediği için öldürmüşler

İSTANBUL (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Halil İbrahim Topal'ın (85) hırsızlık için evine giren kişiler tarafından öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 6 kişinin yargılanmasına başlandı. Sanıklardan Özgür Murtaz, ifadesinde hırsızlık için girdikleri evde Topal'ın "Ölsem bile size paraların yerini söylemem" diye direnmesi üzerine firari olarak aranan Nuh Aklanoğlu tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü söyledi.

Olay, 16 Nisan 2021 tarihinde Kartepe ilçesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Halil İbrahim Topal, eve gelen oğlu Ş.T. tarafından ölü bulundu. Polis, Topal'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. Bu sırada Mehmet Bel, 19 Nisan günü polise giderek korsan taksicilik yaptığını ve 15 Nisan günü olayın olduğu bölgeye müşteri götürdüğünü, olayı haberlerden öğrendikten sonra vatandaşlık görevi gereği beyanda bulunmak istediğini söyledi. Bel, şüphe üzerine gözaltına alındı. Ekipler, 22 Nisan günü Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever'i gözaltına aldı. İstanbul Beykoz'daki evine operasyon düzenlenen Nuh Aklanoğlu ise kaçtı. Aklanoğlu'nun evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ile susturucu ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Mehmet Bel, Ahmet Münir Terçin, Burak Yavuz, İsa Altuntaş, Özgür Murtaz ve Nurettin Sever tutuklandı.

İfadelerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ahmet Münir Terçin'in yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme 26 Nisan tarihine ertelendi.