Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor
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Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor

Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'da, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının finale kalmasının heyecanı yaşanıyor.

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Van'da, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında, uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafının finale kalmasının heyecanı yaşanıyor.

Sosyal medyadan başlatılan çağrılara destek verenler, NASA'nın internet sitesine girerek Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafına oy vermek için adeta birbirleriyle yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, bakanların, kamu kurumları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yaptığı destek çağrıları sayesinde geniş yankı bulan yarışmada oylama devam ediyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda oy kullanma linkini paylaşan Vanlılar, Van Gölü fotoğrafının birinci seçilmesi için ellerinden geleni yapıyor.

"Herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz"

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ekinci, AA muhabirine, 8 Mart'ta NASA tarafından başlatılan fotoğraf yarışmasında 32 fotoğrafın beğeniye sunulduğunu söyledi.

Yarışmanın sonucunu heyecanla beklediklerini belirten Ekinci, şunları kaydetti:

"Bizim için çok heyecan verici bir gün. Ülkemizin sahiplendiği bu yarışmayı kazanacağımıza inanıyoruz. Belediye olarak yarışmayı en başından beri takip ediyoruz. Van Gölü'nün saklı birçok noktası var. Bunların tüm dünyaya tanıtılması gerekiyor. Bu fotoğraf yarışması da kentin tanıtımı için bir adım oldu. Uzaydan fotoğrafı çeken Astronot Kate Rubins'i kente davet ettik. Uzaydan gördükleri bu güzellikleri yakından görmelerini öneriyoruz. Herkesi oy kullanmaya davet ediyoruz."

"Van Gölü fotoğrafının birinci olacağına inanıyoruz"

Vangölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel de NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısını yineleyerek "Van Gölü ilimiz için önemli bir yer tutuyor. Finale kalan Van Gölü fotoğrafının birinci olacağına inanıyoruz. Ülkemiz ve ilimizin tanıtımı açısından önemli olan 'Dünya Turnuvası' yarışmasına herkesin katılmasını ve Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafına oy vermesini istiyoruz." dedi.

Kent sakinlerinden Berfin Yarız da Van Gölü fotoğrafının birinci olması için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunduklarını bildirerek "Bu yarışma bizim için çok önemli. Uzun süredir takip ediyoruz. Dünya çapında yapılan bir yarışmada ülkemiz ve ilimizin adının anılıyor olması bizi gururlandırdı. Yarışmanın sonucunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth" internet sitesindeki oylama, bugün ABD yerel saatiyle 12.00'de sona erecek.

Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor
Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor
Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor
Vanlılar, NASA'nın fotoğraf yarışmasında birincilik bekliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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