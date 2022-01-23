Son dakika gündem: Vali festivalde çocuklarla kar topu oynadı, şehit 120 genç anıldı

Son dakika haberleri: VAN'daki doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez 'Kar topu festivali ve yürüyüşü' düzenlendi.

VAN (DHA) - VAN'daki doğal güzelliklere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez 'Kar topu festivali ve yürüyüşü' düzenlendi. Festivale katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, çocuklarla kar topu oynadı, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte Vali Bilmez, beraberindeki kalabalıkla 2 kilometre karda yürüyerek kar topu festavalinin yapılacağı Atatürk Parkı'na geldi. Festivale katılan çocuklar, bir anda Vali Bilmez'i kar topu yağmuruna tutunca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Vali Bilmez de çocuklara kar topuyla karşılık vererek eğlenceye ortak oldu. Festival, çalınan müzik eşliğinde halayların çekilmesiyle son bulurken, katılanlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Festivale katılanlar, ilk kez düzenlenen kar topu festivalinde, doyasıya eğlendiklerini söylediler.

Bilmez, bu yılki projede surların eski hanını ayağa kaldıracaklarını belirterek, "Eski Van Şehrini peydeyper ayağa kaldıracağız. Burası açık müze diyebileceğiz bir alan. Eski Van Şehri çok acının yaşandığı, ama çok güzel anıların da biriktirildiği bir alan. Camilerin ve kiliselerin iç içe olduğu, binlerce yıl kardeşçe yaşayan bir kent. Bu kentin ruhunu bizim tekrar diriltmemiz, yaşatmamız lazım. İnşallah burası en güzel açık müze alanı olacak"diye konuştu.