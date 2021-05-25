Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü
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Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenleyen PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine yönelik maket uçak saldırısının önlendiğini, uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonda 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristler, geçtiğimiz günlerde de farklı şehirlerimizde aynı planla saldırı düzenlemek istemiş, başarılı olamamışlardı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Fırat Kalkanı bölgesinde bir üs bölgesine PKK/YPG'li teröristlerce maket uçak saldırısı düzenlenmek istendi.

1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Üs bölgesindeki personelin durumu fark etmesi ile saldırı girişimi önlendi. Maket uçak düşürülürken, uçağın fırlatıldığı bölgeye düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgemize yönelik maket uçak saldırısı personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi. Düşürülen maket uçağın üzerindeki kart incelenerek uçağın fırlatıldığı nokta belirlendi. Uçağın fırlatıldığı noktaya düzenlenen operasyonla da 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika gündem: Üs bölgesine maket uçak saldırısı önlendi; 1 terörist etkisiz hale getirildi

3 GİRİŞİMDE DE BAŞARILI OLAMAMIŞLARDI

Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere yönelik maket uçaklı saldırı girişimleri, güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti. Saldırı girişiminde herhangi bir zayiat olmazken, birkaç gün sonra da Diyarbakır'da benzer bir saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
KARGOCU: Son Çırpınışları.
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