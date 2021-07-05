Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
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Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydiSİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferlerinden Koray Altınay, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum.

SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi

SİVAS, (DHA) - Demir Grup Sivasspor'un yeni transferlerinden Koray Altınay, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Kariyerim için Demir Grup Sivasspor bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi" dedi.

Sivasspor'un bu sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Koray, "Tatilde iken Rıza hocamızdan telefon geldi, bu teklife sıcak baktım ve Demir Grup Sivasspor'a transfer oldum. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demir Grup Sivasspor'un çok büyük bir camia olduğunu söyleyen Koray, "Burada olmaktan dolayı çok gurur duyuyorum. Kariyerim için Demir Grup Sivasspor bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi. Bu takım Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil ediyor. Ben de bu takımın bir parçası olmak istedim" diye konuştu.

Daha önce kariyerinde 2017 yılında Avrupa kupalarında mücadele ettiğini söyleyen Koray, "O çok ayrı bir duyguydu benim için. Bu sene tekrardan yaşayabileceğim bunu" dedi.

Çok iyi bir taraftara sahip olduklarını belirten Koray, "Çok heyecanlıyım taraftarlarımızla tanışmak için. Özledik taraftarın önünde oynamayı" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilgili düşüncelerini de paylaşan Koray, "Rıza Çalımbay, beni Türkiye'ye getiren ilk kişiydi. 2013 yılında tanışmıştık hocamla. O zamanlar da aramız çok iyiydi. Onun isteklerini her zaman yapmaya çalıştım. Aynısı bu sene de gerçekleştirmeye çalışacağım inşallah" diye konuştu.

Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi
Son dakika gündem: SPOR Koray Altınay: Sivasspor, bir üst seviyeye yükselmek gibi bir şeydi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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