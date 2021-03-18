Son dakika gündem: Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Sinop'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümü anma programı kapsamında Deniz Şehitliği Anıtı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Tören Sinop Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler saygı atışı gerçekleştirdi.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehitlik Defterini imzalayan Vali Erol Karaömeroğlu burada yaptığı konuşmada, "Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz. Çanakkale'de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma milletimize hem zaferi getirmiş, hem de Kurtuluş Savaşımız için gerekli olan cesareti ve mücadele ruhunu vermiştir. Çanakkale Zaferi, vatanı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda Türk milletinin neleri göze alabileceğini, neleri başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemizin bekası için seve seve canlarını feda eden, ulusumuzun tarihin her sayfasında onurla yer almasını sağlayan, kanlarıyla üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapan, bağımsızlığımızın timsali bayrağımızı bizlere armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar sürecek varlığının manevi simgesi olan aziz şehitlerimizin huzuruna en derin saygılarımızı, en derin hürmetlerimizi ve minnet duygularımızı arz etmeye geldik" dedi.

Törenin ardından Şehir Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyaret edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı