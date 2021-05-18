Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmit Caddesi'nde ilçe merkezi yönüne giden Ersel Kastarlı'nın (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil, Güldibi Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta, karşı yönden gelen Ömer Yerguz'un (33) yönetimindeki 34 KF 8910 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Kastarlı'nın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden Serkan Sincar'ın (29) idaresindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada sürücüler ile Kastarlı'nın aracında bulunan eşi Ebru (29) ve 1,5 yaşındaki oğlu Muhammet Miraç Kastarlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika gündem: 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu

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