Son dakika gündem: Özyiğit ve Oral'dan Emniyete ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Özyiğit ve Oral'dan Emniyete ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Özyiğit ve Oral'dan Emniyete ziyaret

Edinilen son dakika haberine göre Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle Altınova İçe Emniyet Amirliği'ne ziyarette bulundular.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Yalova Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümü nedeniyle Altınova İçe Emniyet Amirliği'ne ziyarette bulundular.

Kaymak Özyiğit ve Başkan Oral, Altınova İçe Emniyet Amirliği ile Altınova İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Polis Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova İçe Emniyet Amirliği ile Altınova İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutladılar. - YALOVA

Son dakika gündem: Özyiğit ve Oral'dan Emniyete ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Cahit Özkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Burak Deniz Bülent Ersoy Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Diego Ali Koç Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Özyiğit ve Oral'dan Emniyete ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 12:16:49. #1.15#
title