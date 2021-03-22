GAGAVUZYA - Milli sporcu Şahika Ercümen, Gagavuzya'daki Komrat Gölü'nde sıfır atık dalışı gerçekleştirdi

Dünya serbest dalış rekortmeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi Şahika Ercümen, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Moldova'da sıfır atık dalışı yaptı.

Dünya serbest dalış rekortmeni, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) Türkiye sudaki yaşam savunucusu ve sıfır atık mavi elçisi Şahika Ercümen, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Moldova'da sıfır atık dalışı yaptı.

Gökoğuz Yeri (Gagavuzya Özerk Bölgesi) Başkanı Irina Vlah tarafından, iklim krizinin en önemli sebeplerinden olan plastik atıklar ile sulardaki kirliliğe dikkati çekmek için davet edilen milli sporcu, 22 Mart Dünya Su Günü'nde Komrat Gölü'ne daldı.

Şahika Ercümen, dalış öncesi Gagavuzya'nın ilk kadın başkanı Irina Vlah ile bir araya geldi. Görüşmede Gagavuzya için planlanan projelerden bahseden Vlah, Türkiye'den gördükleri destekler için memnuniyetini dile getirdi ve teşekkür etti.

Daveti için Vlah'a teşekkür eden Şahika da sıfır atık projelerini himaye eden Emine Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Ercümen: "Atık konusu sadece Türkiye ya da Moldova'nın sorunu değil"

Irina Vlah'ı ziyaretinde konuşan Şahika Ercümen, atıkların tüm dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Moldova ve Gagavuzya'da çok sıcak karşılandığını dile getiren milli sporcu, iklim krizi, sıfır atık ve sudaki kirliliğe dikkati çekmek istediklerini aktardı.

"Atık konusu sadece Türkiye ya da Moldova'nın sorunu değil, bütün dünyanın ortak sorunu." ifadesini kullanan Ercümen, şu görüşlerini aktardı:

"Burada atılan bir pet şişe rüzgarla, akıntılarla, su kaynakları yoluyla dünyanın başka bir yerine gidebiliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mızın himayesinde Antarktika'ya gitmiştik ve orada dalış yapmıştım. İnsan yaşamayan bir kıta olmasına rağmen orada bile mikro plastikler vardı. Dolayısıyla bizim bugün yaptığımız tüm hareketler bütün dünyayı etkiliyor. Bu nedenle her birimizin iklim krizini önlemek adına bireysel sorumlulukları var. Karadeniz Bölgesi için planladığımız bu farkındalık hareketinin başlangıcını özellikle bir Türk soyu olan Gagavuzya'daki kardeşlerimiz ile başlatmak istedik."

Başkan Irina Vlah ise Dünya Su Günü'nde kadın bir dünya rekortmeni ile planlanan anlamlı dalışın Gagavuzya'da yapılması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti. Vlah, Türkiye ile yakın iletişimde olduklarını, Türkçe'nin okullarda okutulmasını önemsediklerini vurguladı.

Görüşmelerinin ardından Vlah, Şahika Ercümen'e Gagavuzya'ya özgü bir oyun olan "Kuran oyunu" hediye etti. Milli sporcu ise Irina Vlah'a Türkiye'den getirdiği çeşitli hediyeler ile Antarktika seyahatinde çekilen Türk bayraklı fotoğrafı takdim etti.

Ziyaret sonrası Şahika Ercümen ile ekibi Komrat Gölü'ne gitti. Milli sporcu, zorlu hava ve su şartlarına rağmen dalışı iptal etmedi.

Gagavuzya'nın üst düzey yetkililerinin de katıldığı dalıştan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Şahika, "Buraya ilk defa geliyorum. Çok etkilendim. Burada olmaktan çok mutluyuz. Dünya Su Günü'nü coşkuyla kutlamak isterdim ancak maalesef su kaynaklarımız hızla tükeniyor. O yüzden bizlerin acil olarak önlemler alması lazım. Hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bugün bir şeyler yapmazsak artık tüketecek suyumuz kalmayacak." diye konuştu.

Şahika, dalışın ardından ise, "Su çok soğuktu, görüş mesafesi çok azdı ve atıklar vardı. Ayrıca göl suyu çok çekilmişti. Bu, göl için riskli bir durum. Maalesef iklim krizinin etkileri açıkça görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahika Ercümen