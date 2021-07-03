Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 orman işçisinin öldüğü ayrıca 100 hektar kızılçam ağacının kül olduğu yangının enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 orman işçisinin öldüğü ayrıca 100 hektar kızılçam ağacının kül olduğu yangının enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Marmaris- İçmeler Karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 27 Haziran Pazar günü saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri müdahale edildi. Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu sarp tepede 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 ton su boşalttı. Marmarisliler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) görev şehidi oldu. Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi ise yangında hafif yaralandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı. 6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı