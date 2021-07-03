Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 orman işçisinin öldüğü ayrıca 100 hektar kızılçam ağacının kül olduğu yangının enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 1 orman işçisinin öldüğü ayrıca 100 hektar kızılçam ağacının kül olduğu yangının enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Marmaris- İçmeler Karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, geçen 27 Haziran Pazar günü saat 10.15 sıralarında yangın çıktı. Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT, UMKE ekipleri müdahale edildi. Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu sarp tepede 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 ton su boşalttı. Marmarisliler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saatte kontrol altına alındı. Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) görev şehidi oldu. Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi ise yangında hafif yaralandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı. 6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı rapor edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ
Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ
Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ
Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
DEVA Partisi ittifak yapacak mı? Ali Babacan, yol haritasını anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Varank Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kartal Tibet Burak Özçivit Çağla Altunkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Erol Bulut Diego Costa Metin Oktay Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: MARMARİS'TE 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ ORMAN YANGINI ENERJİ NAKİL HATLARINDAN ÇIKMIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 14:03:04. #1.15#

title