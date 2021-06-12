Son dakika gündem: Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti.

Plaka ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Mardin Yolu Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Suzan Basın (28) ve Büşra Yıldız'a (27) çarptı. Kazada ağır yaralanan Basın ve Yıldız, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nusaybin Oğuzhan İlkokulunda öğretmen oldukları öğrenilen Basın ve Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak