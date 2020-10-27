Son dakika gündem: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü

27.10.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:22
Son dakika gündem: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü

Son dakika gündem haberi: Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndüğü belirtildi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ten rengi koyulaşan ve virüsü yenen Çinli doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. 

Çin'de Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde ten rengi değişen doktor Yi Fan'ın ten rengi normale döndüğü belirtildi. ?Salgının başladığı Vuhan kentinde 18 Ocak'ta koronavirüse (Covid-19) yakalanan ve iki aylık tedavinin ardından koronavirüsü yenen Doktor Yi Fan'ın, virüsün karaciğerde hasar oluşturması sonrası değişen ten renginin normal rengine döndüğü belirtildi.

HAYATINI KURTARAN KİŞİYE TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Çin yerel medyasında yer alan habere göre, Fan, koronavirüs tedavisi sürecinde kendisine yardımcı olan ünlü bir solunum uzmanı ve Çin Mühendislik Akademisi başkan yardımcısı Wang Chen'in yerel bir hastanede bir etkinliğe katıldığını duydu. Etkinlikte Chen'i ziyaret eden Fan'ın 'ne kadar iyileştiğini göstermek' için maskesini çıkardı. Fan'ın ayrıca, Chen'e hayatını kurtardığı için minnettarlığını ifade etmek için bir demet çiçek verdi. O anlar amatör kamerayla kayda alındı.

DİĞER DOKTOR HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ten rengi değişen ve 4 ay boyunca Covid-19 tedavisi gören Wuhan Merkez Hastanesi doktorlarından Ürolog Hu Weifeng'ın ise Haziran ayında hayatını kaybetmişti. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işın Karaca Miley Cyrus Hakan Taşıyan Birkan Sokullu
Spor Tisserand Erol Bulut Serdar Aziz Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Koronavirüs sonrası ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü - Wuhan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:43:10. #1.15#
title