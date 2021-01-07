Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
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Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu

07.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:28
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu

Son dakika gündem haberine göre Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin (91), belediye tarafından Keşan Şehitliği'nde ayrılan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verilen ilk gazi oldu.

Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi olduEDİRNE'nin Keşan ilçesinde hayatını kaybeden Kore Gazisi Mehmet Engin (91), belediye tarafından Keşan Şehitliği'nde ayrılan Gaziler Mezarlığı'nda toprağa verilen ilk gazi oldu.


Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu
Son dakika haberleri! Şehitlikte ayrılan 'Gaziler Mezarlığı'na defnedilen ilk gazi oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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