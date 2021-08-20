Son dakika gündem: Kastamonu'daki selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları başladı
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Son dakika gündem: Kastamonu'daki selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları başladı

Son dakika gündem: Kastamonu'daki selden etkilenen Abana Küçük Sanayi Sitesi'nde yıkım çalışmaları başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Sel felaketinden zarar gören Kastamonu'nun Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların yıkımına başlandı.

Sel felaketinden zarar gören Kastamonu'nun Abana ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dükkanların yıkımına başlandı.

Şiddetli yağışın ardından Bozkurt ve Abana ilçelerinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketi, büyük çapta hasara yol açtı. Ezine Çayı'ndan gelen sel, Bozkurt ilçesinden sonra birkaç kilometre uzaktaki Abana ilçesindeki çok sayıda ev ve dükkana da zarar verdi.

Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AA muhabirine, ilçenin selden önemli ölçüde etkilendiğini söyledi.

Bozkurt'a göre ise hasarın daha az olduğunu vurgulayan Akgül, "Abana, Bozkurt'a göre çok büyük yıkıma uğradı diyemeyiz ama kendi açımızdan baktığımızda önemli zarar oluştu. Küçük sanayimiz tamamen sele gitti. Toplamda 44 iş yerimiz vardı. Bunların tamamı zarar gördü." dedi.

İlçe merkezinde de zarar oluştuğunu belirten Akgül, "Şehrimizin altyapısı tamamen çökmüş durumda. Kanalizasyon sistemimiz onarılamayacak durumda. Onlara da çözüm arıyoruz. Şehrimizin bir kısmında birinci katların tamamı su altında kaldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım araçları ile sel sularını temizledik. Şehrimizi tekrar yaşanacak hale getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

Akgül, selden zarar gören iş yerlerinin yıkılmaya başlandığına işaret ederek, "İş yerlerinin yüzde 80'i ağır hasarlı, yüzde 20'si kullanılabilecek durumda. Sanayi ile ilgili yıkım kararı alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri yıkımla ilgili çalışıyorlar. Birkaç tanesi taşkın alanı dışında kaldığı için kalacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda yeniden yapılacak." ifadelerini kullandı.

Abana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Engin Gürdoğan ise aniden bastıran selin çok sayıda dükkana zarar verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sel felaketi sanayimizi altüst etti. En sevindirici noktası, can kaybı olmaması. Bundan sonrasında devletimiz geldi, el koydu. En kısa sürede yıkıma başladı. En kısa zamanda yıkıp hemen yapımına başlayacak. Hızla çalışma devam ediyor. 'Devlet şu şekilde yapacak' denmiyor. Bizim istediğimiz şekilde dükkanları dizayn edecekler. Bizden fikir almadan projeyi oluşturmuyorlar. Yılbaşına kadar da dükkanların bitmesi öngörülüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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