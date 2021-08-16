Son dakika gündem: Kastamonu'da sel felaketinde can kaybı 60'a çıktı (2)

Son dakika haber: SELZEDELERE SAĞLIK TARAMASIKastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt'ta arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken, UMKE ekipleri de selden etkilenenlere sağlık taraması gerçekleştirdi.

SELZEDELERE SAĞLIK TARAMASI

Kastamonu'da, selin vurduğu Bozkurt'ta arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken, UMKE ekipleri de selden etkilenenlere sağlık taraması gerçekleştirdi. Hem ilçe merkezi hem de ilçeye bağlı köylerde selden etkilenenler, sağlık taramasına alınırken, ilaç ve medikal malzeme temini de yapıldı. Bazı kişilere de tedavi uygulandı. İlçeye bağlı İncesu köyündeki halk da bu kapsamda sağlık taramasından geçirildi.

Kolundaki zedelenme nedeniyle tedavisi yapılan Saliha Yüksel, "Çok üzgünüz, Bozkurt gitti. Sözün bittiği yer, yapacak bir şeyimiz de yok. Çok yardım geliyor. Allah herkesten razı olsun. Devletimize zeval vermesin. Şimdi de sağlıkçılarımız geldi, onlara da çok teşekkür ediyorum. Gelip, bakıyorlar, ilaçlarımızı veriyorlar" diye konuştu. Afet bölgesinde hizmet vermek için Bolu'dan Bozkurt'a gelen sağlık çalışanı Enes Akfidan ise "Biz köylerdeki vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermek için buraya geldik. Genel sağlık taraması yapıyoruz. Evinde eksik ilacı olan çok fazla insan var. Tek tek geziyoruz evleri, herhangi bir sağlık müdahalesine veya ilaca ihtiyacı olan varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi. Oğuzhan DEMİR/ KASTAMONU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Demir