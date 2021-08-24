Son dakika gündem: Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti

Son dakika gündem: Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki askeri hatta dün gece sıcak saatler yaşandı.

İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu. Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aykut Karadağ

Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
Sosyal medya hesabından Afgan esnafı hedef gösteren milletvekili Ümit Özdağ'a tepki yağıyor
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir görüntülendi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
AA ekibi Afganistan'ın Pencşir vilayetine girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Barış Arduç Mesut Akusta Davut Güloğlu
Spor Marcao Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika gündem: Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 15:42:48. #1.16#

title