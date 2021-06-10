Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi
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Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi

Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yer alan Batın El-Hava Mahallesi'ndeki evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli ailelerin itirazıyla ilgili kararını bir kez daha erteledi.

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde yer alan Batın El-Hava Mahallesi'ndeki evlerinden çıkarılmak istenen Filistinli ailelerin itirazıyla ilgili kararını bir kez daha erteledi.

Doğu Kudüs'teki İsrail Merkezi Mahkemesi, Silvan'daki 86 ailenin evlerinden tahliye edilmesiyle ilgili daha önce verilen karara itirazlarını görüşmek üzere toplandı.

Ancak bugünkü duruşmadan yine bir sonuç çıkmadı ve mahkeme Filistinli ailelerin itirazına ilişkin kararını 8 Temmuz'a bıraktı.

İsrail mahkemesi 26 Mayıs'ta da tahliye kararına ilişkin itiraza bakmayı ertelemişti.

İsrail güçlerinden Filistinli göstericilere müdahale

Bugünkü duruşma öncesi, Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce verilen, Silvan beldesindeki Filistinli ailelerin evlerinin boşaltılması kararını protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, bir göstericiyi şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldı.

Karar en az 700 kişilik 86 aileyi ilgilendiriyor

Silvan'ın Batın el-Hava Mahallesi'ndeki Filistinliler, İsrail mahkemesi tarafından daha önce haklarında çıkan evlerini boşaltma kararına itiraz etmiş, davanın yeniden görülmesi kararlaştırılmıştı.

Mahalledeki Filistinlilerin haklarını koruyan savunma heyeti, söz konusu kararın 86 aileyi ve en az 700 kişiyi ilgilendirdiğini belirtiyor.

Kararın bölgede yaşayan diğer Filistinliler için de evlerinden zorla çıkarılma tehdidi oluşturmasından endişe ediliyor.

Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi
Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi
Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi
Son dakika gündem: İsrail mahkemesi Kudüs'ün Silvan beldesindeki ailelerin tehciriyle ilgili kararı yine erteledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faiz Abu Rmeleh

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