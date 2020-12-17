Son dakika gündem: İbrahim Kalın'dan koronavirüse yakalanan Macron'a Fransızca mesaj
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Son dakika gündem: İbrahim Kalın'dan koronavirüse yakalanan Macron'a Fransızca mesaj

17.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:04
Son dakika gündem: İbrahim Kalın'dan koronavirüse yakalanan Macron'a Fransızca mesaj

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Tez zamanda iyileşmenizi diliyoruz" mesajını paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Covid-19 testi pozitif çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için "Tez zamanda iyileşmenizi diliyoruz" mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından, koronavirüse yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için mesaj paylaştı. İbrahim Kalın, Fransızca yayımladığı mesajında, "Tez zamanda iyileşmenizi diliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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