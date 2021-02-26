Son dakika gündem: Gürcistan'da ana muhalefet lideri Melia'nın gözaltına alınması binlerce kişi tarafından protesto edildi (1)
26.02.2021 15:27 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:33
Edinilen son dakika haberine göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın, 3 gün önce gözaltına alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te sokaklara çıkan binlerce kişi ana muhalefet lideri Birleşik Ulusal Hareketi Başkanı Nika Melia'nın, 3 gün önce gözaltına alınmasına karşı protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili