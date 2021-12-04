Son dakika gündem: Eski Turizm ve Devlet Bakanı Güldal Akşit son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede dün 61 yaşında hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi, eski bakanlardan Akşit'in cenazesine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara Valisi Vasip Şahin, eski bakanlar ve milletvekilleri ile Akşit'in yakınları katıldı.

Şentop ve Oktay, Akşit'in yakınlarına taziyede bulundu.

Akşit için öğle namazını müteakip düzenlenen törende cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze namazının ardından Akşit'in Türk bayrağına sarılı tabutu başında kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, uzun yıllar birlikte görev yaptığı Akşit'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Güldal Akşit, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri

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