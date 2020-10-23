Esir alınan Ermeni askerinden itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor
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Esir alınan Ermeni askerinden itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor

23.10.2020 13:53 | Son Güncelleme: 23.10.2020 14:34
Esir alınan Ermeni askerinden itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor

Azerbaycan ordusu tarafından esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti. Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar" dedi.

Ermenistan güçlerince işgal edilip köyleri ateş altına alınan Dağlık Karabağ'ın işgaline son vermek için Azerbaycan Ordusu'nca 27 Eylül'de başlatılan harekat başarıyla devam ederken, Azerbaycan askerleri çok sayıda Ermeni askerini de esir alıyor. Ermeni askerlere uluslar arası hukuka uygun biçimde davranılırken yapılan sorgularında önemli açıklamalar da peş peşe geliyor.

ERMENİ ASKER DE İTİRAF ETTİ

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.

"AYLIK 600 DOLAR MAAŞ ALIYORLAR"

Mikaelyan, sorgulama esnasında Ermenistan'ın Şirak eyaletinde doğduğunu ancak askerlik için Dağlık Karabağ'a gönderildiğini belirtti. Tanksavar birliğinde görev aldığını anlatan Mikaelyan, "Kışlada, aralarında Kürt asıllı paralı askerler de dahil 1500 kişi bulunuyordu. Paralı askerler aylık 600 dolar maaş alıyor ve sadece kendi dillerinde konuşuyorlar.

"10-15 KİŞİLİK GRUPLARA BÖLÜNÜYORLAR"

10-15 kişilik gruplara bölünen paralı askerler yerel koşulları öğreniyorlar ve savaşa hazırlanıyorlar" diye konuştu.

İLK KEZ HACIYEV AÇIKLAMIŞTI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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