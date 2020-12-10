Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı

10.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:39

Son dakika haberler: ERİVAN (İHA) – Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesine yönelik gerçekleştirilen protestoda 42 gösterici kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

ERİVAN (İHA) – Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet binası önünde, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesine yönelik gerçekleştirilen protestoda 42 gösterici kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından, başkent Erivan'da başlayan kaos her geçen gün büyüyor. Karabağ yenilgisi nedeniyle Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı hedef alan yüzlerce kişi, Erivan'daki hükümet binasının önünde toplandı. Paşinyan'ı protesto edenler "Nikol istifa" sloganı atarak, Başbakan Paşinyan'a istifa çağrısında bulundu. Hükümet binasına girmeye çalışan protestoculara, kolluk kuvvetleri müdahale etti. Protestocularla kolluk kuvvetleri arasında çıkan çatışmalar sonucu, Ceza Kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle 42 kişi gözaltına alındı.

Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan'ın Karabağ konusunda yaptıkları anlaşmanın ardından Erivan'da muhalefet partileri, Paşinyan'ı vatana ihanet ile suçlayarak istifasını talep etti. Paşinyan'ın istifa çağrılarına aldırmadan görevine devam etmesi nedeniyle muhalefet, sivil itaatsizlik eylemlerini sürdürüyor. - ERİVAN

Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı
Son dakika haberi... Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasına yönelik protestoda 42 gösterici gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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