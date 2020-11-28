Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

28.11.2020 16:02 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:05

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kazada 1 kişi ölü 2 kişi yaralandı.

O.U.'nun (16) kullandığı 20 ACE 127 plakalı otomobil, Gündoğan-Yalıkavak kara yolunda refüje çarpıp takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan İlkim İ. (15) ve Burçak Ç. (15) yaralandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

İlkim İ, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Harfiyat kamyonu 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Harfiyat kamyonu 11 araca çarptı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da otomobilden cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Son Dakika | Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Osman Kavala Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:05:50. #1.14#
title