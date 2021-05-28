Son dakika gündem: Düzce'de kaza yapan sürücü olay yerini terk edince ekipler bölgede yaralı aradı
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Son dakika gündem: Düzce'de kaza yapan sürücü olay yerini terk edince ekipler bölgede yaralı aradı

Son dakika gündem: Düzce'de kaza yapan sürücü olay yerini terk edince ekipler bölgede yaralı aradı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Düzce'de kaza yapan bir sürücünün arabasını terk edip başka araçla hastaneye gitmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler bölgede bir süre yaralı aradı.

Düzce'de kaza yapan bir sürücünün arabasını terk edip başka araçla hastaneye gitmesi üzerine, olay yerine gelen ekipler bölgede bir süre yaralı aradı.

Şeref Dunuk idaresindeki 34 UNJ 01 plakalı otomobil, D-655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Akçakoca istikameti Şifalı Su mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Yolun kenarındaki ağaçlık alanda duran otomobil içerisinde bulunan sürücü ve yanındaki ismi belirlenemeyen 2 kişi 112 acil komuta merkezini arayarak yaralandıklarını bildirdi.

Araç içerisinden kendi imkanları ile çıkan ve hafif yaralı oldukları belirlenen 3 kişi, yoldan geçen bir sürücüden yardım isteyerek hastaneye gitti.

Olay yerine intikal eden 112 ve Jandarma ekipleri araç içerinde kimsenin olmadığını gördükten sonra bölgede küçük çaplı bir arama yaptı.

Ekipler, sürücü Dunuk'un kendilerini arayarak olay yerinden ayrıldığını bildirmesi üzerine arama çalışmasına son verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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