Dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutan şelale ve göller, görenleri hayran bırakıyor

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Muş'taki Kazan Gölü, Bitlis'teki Arin Gölü ile Van'daki Muradiye Şelalesi, bembeyaz kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzeyi buzla kaplanan Muş'taki Kazan Gölü, Bitlis'teki Arin Gölü ile Van'daki Muradiye Şelalesi, bembeyaz kar örtüsüyle seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıkardı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Türkiye'nin üçüncü yüksek dağı olan Süphan'ın eteğindeki Arin Gölü, bugünlerde yüzeyinin donmasıyla farklı güzelliğe büründü.

Türkiye'nin önemli sulak alanları arasında yer alan ve bünyesinde çok sayıda kuş türünü barındıran göl, çocukların kızaklarıyla kayıp oyunlar oynadıkları alana dönüştü.

Çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayan çocukların buz tutan gölün üzerinde geçirdikleri eğlenceli anlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Köylülerden Nevruz Sayın, AA muhabirine, soğuk hava nedeniyle donan Arin Gölü'nün yüzeyinin 3 ay buzla kaplı kaldığını söyledi.

Arin'in de Kars'taki Çıldır Gölü gibi turizme kazandırılmasını istediklerini belirten Sayın, "Kar yağınca çocuklar gölün üzerinde futbol oynuyor, kayak yaparak eğleniyor. Burası turizme kazandırılabilecek güzellikte bir yer. İnsanların gelip buraları görmesini istiyoruz." dedi.

Kazan Gölü doğa tutkunlarını ağırlıyor

Muş'un Bulanık ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle donan Kazan Gölü, doğaseverlerin uğrak yeri oldu.

Yüzeyi tamamen buz tutan Kazan Gölü'ne gelenler, hem doğayla iç içe zaman geçirmenin tadını çıkardı hem de eşsiz manzarada fotoğraf çektirdi.

Bazı ziyaretçilerin kıyıda piknik yaptığı gölün buz tutan görüntüsü, havadan drone ile görüntülendi.

Öğretmen Merve Kocabaş, Kazan Gölü'nün yılın her döneminde ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

Donan gölü görüntülemek ve güzel bir gün geçirmek için bölgeye geldiklerini aktaran Kocabaş, "İlk defa gölün donduğunu gördüm. Arkadaşlarımızla yazın buraya pikniğe geliyoruz, kışın da bu güzelliği görmek güzel bir duygu. Bu görüntüyü çektiğimiz fotoğraflarla ölümsüzleştirdik." diye konuştu.

Donan şelale Pamukkale'yi andırıyor

Van'da da kar yağışının ardından başlayan soğuk havanın etkisiyle büyük bölümü donan Muradiye Şelalesi, Pamukkale'deki travertenleri andıran görüntüsüyle görenleri hayran bırakıyor.

Yaklaşık 15 metre yükseklikten akan şelale ile akarsu üzerindeki küçük çağlayanların buzla kaplı görüntüsü, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan şelale, bugünlerde de güzel zaman geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Doğa fotoğrafçısı Gülşen Günay, şelalenin yazın coşkun akan suyu, kışın da buzla kaplanan görüntüsüyle görenleri kendine hayran bıraktığını ifade etti. ?

Arkadaşlarıyla bu güzelliğe tanıklık etmek istediklerini belirten Günay, "Şelale görsel bir şölen oluşturuyor. Daha önce geldiğimizde kısmen donmuştu ama şu anda tamamen donmuş. Görülmeye değer bir manzara, herkesi buraya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş