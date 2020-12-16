Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi

16.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 22:33

Son dakika haberleri... Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının ciddi orana ulaştığını, bu nedenle ülkenin Noel ve yılbaşında karantinada olacağını bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının ciddi orana ulaştığını, bu nedenle ülkenin Noel ve yılbaşında karantinada olacağını bildirdi.

Frederiksen, Başbakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Danimarka'da son haftada 22 binden fazla kişinin Kovid-19 salgınına yakalandığını ve artan sayının endişe verici olduğunu, bu nedenle ülkenin 25 Aralık 2020 - 3 Ocak 2021'de tamamen karantina altına alınacağını söyledi.

Frederiksen, 17 Aralık'tan itibaren AVM'lerin kapanacağını, 21 Aralık'tan itibaren kuaförler, dövme klinikleri, masör ve fizyoterapist klinikleri, sürücü kursları, temel eğitim okulları ve kreşlerin tamamen kapatılacağını belirtti.

25 Aralık'tan itibaren ise gıda maddesi satan mekanlar, süpermarketler, eczaneler, "gel al" ya da "paket servis" yapan restoranlar, fırınlar, akaryakıt istasyonları hariç tüm işletmelerin kapanacağını aktaran Frederiksen, kapalı kalan işletmeler için ekonomik destek sağlanacağını vurguladı.

Danimarka'da 24 Aralık'ta kutlanan Noel Bayramı dolayısıyla AVM'lerde yoğunluk yaşanıyordu. Başbakan Frederiksen'in açıklamasının ardından birçok AVM, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak, bu akşam saat 24.00'e kadar açık olduklarını duyurdu.

Test kuyruğu

Danimarka'da, Kovid-19 testi yaptırmak isteyenlerin, test merkezlerinde uzun kuyruklar oluşturması ve test yaptırabilmek için günler boyunca beklemek zorunda kalmasından dolayı hükümet, özel test kliniklerine de Kovid-19 testi yapma izni verdi.

Öte yandan, birçok hastane, Kovid-19 vakalarına yer açabilmek için önceden planlanmış zaruri olmayan ameliyatları ertelemek zorunda kaldı.

En yüksek vaka kaydedildi

Devlet Serum Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 692 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenlerin sayısı son 24 saatte 54 artarak 493'e yükseldi.

Son 24 saatte 18 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 975'e yükseldi.

Yaklaşık 5,8 milyon nüfusu bulunan Danimarka'da, 3 milyon 700 bin 510 kişiye 8 milyon 867 bin 957 test yapıldı.

Toplamda 119 bin 779 kişide virüs tespit edilirken, 83 bin 801 kişi hastalığı atlattı.

Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi
Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi
Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi
Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
Son dakika haberleri: Almanya'da Kovid-19'a karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler genişletilecek
Son dakika haberleri: Kovid-19 denetiminde 'Ceza yazdırmam' diyen kişiye polisten 900 lira ceza
Son dakika haberleri: Kovid-19 denetiminde "Ceza yazdırmam" diyen kişiye polisten 900 lira ceza
Son dakika haberleri | Almanya'daki gurbetçiler kovid-19 aşısında ikiye bölündü
Son dakika haberleri | Almanya'daki gurbetçiler kovid-19 aşısında ikiye bölündü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Engin Altay Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Defne Samyeli Birkan Sokullu Haluk Bilginer
Spor Çağdaş Atan Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Fenerbahçe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Danimarka'da Kovid-19 kısıtlamaları genişletildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 22:33:45. #1.14#
title