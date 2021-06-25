Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a yönelik faaliyetlere ilişkin, "Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'a yönelik faaliyetlere ilişkin, "Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz." dedi.

Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti.

"Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözünü hatırlatan Erdoğan, bu birliktelik, beraberlik ve kardeşlikle bugüne geldiklerini söyledi.

Hatay Stadı'nın bulunduğu alana gelirken çakılı bir çivi görmediğini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maalesef ana arterler bıraktığımız yerde kalmış ama biz yola devam ediyoruz. İşte arkamda 26 bin 600 kapasiteli Hatay Şehir Stadı. Biz eserlerimizle konuşuruz, onlar ise sadece laf ederler. Unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. İşte bakın şurada da Hatay Kapalı Spor Salonu, o da bitiyor. Kısa zamanda inşallah onu da bitireceğiz. Hatay'ın gençliğine ne gerekiyorsa ne layıksa bunları yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere kendisini büyük bir ilgiyle karşıladığı için teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bir şey sorayım ya. Şu havalimanını kim yaptı? Kardeşlerim havalimanından buraya, İskenderun'dan bütün şu yolları 3 gidiş-3 geliş, 2 gidiş-2 geliş, bu yolları kim yaptı? Diğerlerinin burada yaptığı bir yolları var mı? Ama bizim işimiz, gücümüz bu. Amik Ovası sürekli taşkınlar altındaydı. Amik Ovası'nı da bu taşkınlardan kurtardık mı? Şimdi yeni barajlarla, kapalı su dağıtım sistemleriyle beraber inşallah su sıkıntılarını tamamıyla çözme noktasına geliyoruz, onun da adımlarını atıyoruz. Ama unutmayın bu ülkede Hatay nasıl ki işgalin özellikle acısını, özgürlüğün tadını, vatan hasretinin ne demek olduğunu çok iyi bilir, işte biz de bunu çok iyi bilen Hatay'a hizmetin ne demek olduğunu çok iyi biliriz. Onun için yapacağımız çok şey var."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Stadı'nın açılışı öncesi vatandaşlara hitap etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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