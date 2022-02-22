Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir araya geldi
AA, Enes Kaplan - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüştü.
Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
AA / Enes Kaplan - Güncel