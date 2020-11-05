Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı

05.11.2020 10:07 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:35

Son dakika haberler... Elazığ'da gözleri görmeyen ve çocukların oyuncağı haline gelen eşek, bir vatandaş tarafından fark edilip bildirilmesi üzerine hayvanları koruma polisleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılarak, tedavi altına alınması sağlandı.

Elazığ'da gözleri görmeyen ve çocukların oyuncağı haline gelen eşek, bir vatandaş tarafından fark edilip bildirilmesi üzerine hayvanları koruma polisleri ve belediye ekipleri tarafından kurtarılarak, tedavi altına alınması sağlandı.

Elazığ'ın Doğukent Mahallesinde boş bir arazide çocukların üzerine bindiği maskotu haline getirdiği eşeği gören vatandaşlardan Ferhat Turgut, duruma müdahale etti. Çocuklardan eşeği kurtarıp, serbest bırakan Turgut, eşeğin kendi etrafında döndüğünü görünce gözlerinin görmediğini anladı. Evinin bahçesinde eşeği bir gün besleyen Turgut, daha sonra hayvan polis biriminin kurulduğunu öğrenerek durumu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine devreye giren İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosuna bağlı polisler, irtibata geçtiği belediyenin ekipleriyle eşeği aldırıp Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürülmesini sağladı. Burada tedavi altına alınan eşeğin bir gözünün katarak, diğerinin ise tramvaya bağlı görme yetisini kaybettiği belirlendi. Kendi başına hayatını devam ettirmesi imkansız olan eşeğin yaşaması için bir hayvansever tarafından sahiplenerek bakımının yapılmasını gerektiği belirtildi.

"KATARAK AMELİYATI İLE GÖRME ŞANSI OLABİLİR"

Eşeğin bir gözünde katarak olduğunu belirten FÜ Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Han, "Çok az görüyor. Diğer gözü tramvaya maruz kalmış. Bir boğuşma, köpek saldırısı veya düşmeye bağlı olabilir. Göz görme yeteneğini kaybetmiş. Üzerinden en az 6 ay geçmiş. Çünkü göz iyice küçülmüş, göz boşluğu içerisine dibe kadar inmiş. Artık görme yetisi yok. Hayatını bundan sonra böyle devam edecek. Bakıma muhtaç. Yardım olmadan beslenmesi ve hareketi zor. Yön bulamaz. Mutlaka yardım elinin uzanması gerekir. Birinin sahiplenip hareketine yardım etmesi gerekir. Yoksa bu gözlerle hem beslenmesi hem hakaret etmesi çok zor. Katarak ameliyatı olabilir. İstanbul'da bir hayvan göz hastanesi var. Orada belki düzeltilebilir" dedi.

DUYARLI VATANDAŞ KURTARDI

Hayvanı Doğukent Mahallesinde bulduğunu aktaran Fethat Turgut, "İş dönüşüne evime yakın bir noktada buldum. İki tane çocuk üzerindeydi. Diğer ikisi de sopa ile vuruyordu. Arabayı durdurdum müdahale de bulundum. Hayvanı saldım ve 20 metre gittikten sonra kendi etrafında dönmeye başladı. Ardından yanına gittim. Yakından baktığımda görmediğini fark ettim. Kendi etrafında daire çiziyordu. Bir gün bahçede misafir ettik. Daha sonra emniyetten arkadaşlar çok yardımcı oldular. Belediye ile iletişim haline geçip hayvan hastanesine getirdik. Bu hayvanın tek başına doğada yaşaması imkansız. Birileri tarafında sahiplenilmesi gerekiyor. Arayanlar oldu. Ankara'dan bir arkadaşımız aradı. Bir çiftliği varmış görüşme halindeyiz. Nasip olursa hayatını orada devam ettirecek. İnşallah sahiplenirler" diye konuştu.

Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı
Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL CANKILIÇ

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Son dakika gündem: Ayda Gezgin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Köpeklerin saldırısına uğrayan karaca tedavi altına alındı
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Enes Batur Halil Sezai Şeyma Subaşı Yonca Evcimik
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Mbaye Diagne Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Çocukların oyuncağı olan gözleri görmeyen eşek, kurtarıldı tedavi altına alındı - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:35:51. #1.14#
title