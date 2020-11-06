Son dakika gündem: Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu
06.11.2020 09:17 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:20
Son dakika haberi... Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 534 gram esrar, 131 gram kenevir tohumu ve 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel